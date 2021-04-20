حملة “الجولاني” الترويجية لمحاربة الإرهاب تتواصل عبر اعتقال هيئة تحرير الشام لجهادي من جنسية عربية بريف إدلب

لاتزال هيئة تحرير الشام مستمرة بحملتها الأمنية ضد الجهاديين، في إطار استمرار “أبو محمد الجولاني” زعيم تحرير الشام بالترويج لنفسه بأنه يحارب الإرهاب ضمن مناطق سيطرته في إدلب والأرياف المحيطة بها، وفي هذا السياق، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اعتقال القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، لجهادي من جنسية عربية في منطقة دركوش بريف إدلب، وذلك خلال الساعات الفائتة، يذكر أن الجهادي الذي جرى اعتقاله كان في صفوف هيئة تحرير الشام عندما كانت تحت جناح “القاعدة” وتسمى “جبهة النصرة”.

وكان المرصد السوري نشر في 16 الشهر الجاري، أن عناصر القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، داهموا عدة منازل في قرية عري غربي مدينة إدلب، واعتقلوا عناصر مهاجرين من جنسيات غير سورية، وتم اعتقال 3 منهم، واقتادوهم إلى مراكزهم الأمنية، في حين دارت ملاسنات بين عناصر القوى الأمنية ونساء أثناء مداهمة المنازل، قبل أن يغادروا القرية.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار زعيم “هيئة تحرير الشام” الترويج لنفسه بمحاربة الإرهاب والتخلص من العناصر الجهادية ضمن مناطق سيطرته.

وكانت القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام قد داهمت، في 12 نيسان، قرية كفردريان بريف إدلب الشمالي، واشتبكت مع مجموعة مسلحة بينهم جهاديين، وتمكنت من قتل اثنين أحدهما ليبي والآخر تونسي الجنسية، كما اعتقلت آخرين قاوموا عناصر القوى الأمنية لنحو ساعة من الزمن، حيث اقتادتهم إلى مراكزها الأمنية، ووفقًا لمصادر فإن المسلحين متهمين بخطف وقتل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في “حكومة الإنقاذ”.