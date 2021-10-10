“حميميم”: منظومة “بانتسير-إس” دمرت 8 صواريخ أطلقتها إسرائيل باتجاه سوريا

أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الدفاع الجوي السوري دمر باستخدام منظومات “بانتسير” روسية الصنع، 8 من أصل 12 صاروخا أطلقتها إسرائيل على سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الأدميرال فاديم كوليت : “أمس الجمعة، أطلقت 6 مقاتلات تكتيكية من طراز (F-16) تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، عند عبورها حدود الدولة السورية في منطقة التنف، 12 صاروخا موجها على مطار تيفور في المحافظة”. وأضاف: “دمرت منظومة (بانتسير – أس) التابعة للقوات المسلحة السورية 8 من هذه الصواريخ”.

وأشار إلى أن ستة جنود سوريين أصيبوا نتيجة الضربة الإسرائيلية، فيما تعرضت منشآت تابعة للقوات السورية إلى أضرار مادية طفيفة.

المصدر: “نوفوستي”

المصدر:RT