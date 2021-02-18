حواجز النظام في القامشلي تمنع مئات الصهاريج التابعة لـ “القاطرجي” من التوجه لمناطق قسد ليتم تعبئتها بالنفط

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من مناطق النظام السوري في القامشلي، أن أجهزة النظام هناك تواصل منع مئات الصهاريج من الخروج من مناطق سيطرتها في القامشلي نحو مناطق قسد، حيث لايزال نحو 600 صهريج نفط تابعة لشركة “القاطرجي” متوقفة عند حاجز للأمن العسكري قرب دوار زوري عند المدخل الجنوبي للقامشلي، منذ 20 يوماً، ومن المفترض أن تعبر هذه الصهاريج نحو رميلان ليتم ملؤها بالنفط هناك ومن ثم تتوجه لمختلف المناطق السورية كما جرت العادة، لكن النظام يمنعها من ذلك لأسباب غير معلومة.

ورصد المرصد السوري في 20 من الشهر الفائت، استياءًا وسخط شعبي كبير ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، على خلفية انفجار واحتراق أكثر من 10 صهاريج نفط تابعة لشركة “القاطرجي”، عند أحد خزانات التفريغ في الشركة السورية لنقل النفط أمام الشركة السورية للغاز بمدينة حمص يوم أمس، والذي أفضت إلى خسائر مادية كبيرة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن السخط والاستياء في الأوساط الشعبية رافقه اتهامات لتجار الأزمات بافتعال هذه الانفجارات بغية سرقتها وحرمان المواطنين منها، في الوقت الذي تعاني فيه مناطق النظام جميعها من أزمة حادة في المحروقات، يذكر أن احتراق مشابه شهدته المنطقة قبل أعوام.

وكان المرصد السوري رصد في 19 يناير 2021، ارتفاع عدد صهاريج “القاطرجي” التي انفجرت عند أحد خزانات التفريغ في الشركة السورية لنقل النفط أمام الشركة السورية للغاز بمدينة حمص إلى أكثر من 10، ما أدى إلى اندلاع النيران ووقوع أضرار مادية كبيرة.

يذكر أن شركة القاطرجي تنقل النفط الخام من مناطق “قسد” إلى مناطق النظام السوري، وتسلك قوافل صهاريج القاطرجي مناطق البادية السورية، حيث تعمل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على استهدافها.