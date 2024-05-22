خاص بالأطفال.. المركز الثقافي الإيراني يفتتح معهدا لنشر علوم “الولي الفقيه” في مدينة البوكمال

محافظة دير الزور: افتتح المركز الثقافي الإيراني معهد لنشر علوم “الولي الفقيه” خاص بالأطفال، في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، الخاضعة لنفوذ الميليشيات الإيرانية.

ويهدف المركز استقطاب الأطفال الذين هم دون السن 18 عاماً، من خلال تقديم إغراءات لكل منتسب، عبر توزيع السلال الغذائية بشكل شهري، مستغلا حالة العوز والفقر في المنطقة، إضافة إلى إرسال المتفوقين لبعثة دراسية بإيران أو العراق لتعليمهم أصول المذهب الشيعي.

وتواصل الميليشيات الإيرانية بشتى الوسائل التغلغل في النسيج الاجتماعي السوري بما يخدم مصالحها ونفوذها في المنطقة، من خلال جذب واستقطاب الفئة الشابة، والتلاعب بعقولهم، لتجنيدهم والعمل لصالح الميليشيات.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 17 أيار الجاري، مواصلة الميليشيات الإيرانية عبر المراكز الثقافية جذب واستقطاب الأطفال لتجنيدهم في صفوفها عبر ترغيبهم بالرحلات الترفيهية والحوافز المالية والهدايا، حيث نظم المركز الثقافي الإيراني في مدينة دير الزور رحلة ترفيهية للأطفال إلى حديقة كراميش في منطقة حويجة صكر.

كما أرسل المركز الثقافي الإيراني في المدينة أمس رسائل عبر تطبيق “واتس آب” لذوي الأطفال المنتسبين للمركز من حيي القصور والجورة بأنه سيتم نقل الأطفال عبر حافلات برحلة ترفيهية إلى نهر الفرات لقضاء وقت هناك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل.