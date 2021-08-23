خبير يكشف عن نسبة السوريين الذين يعتاشون على الحوالات الخارجية

خبير يكشف عن نسبة السوريين الذين يعتاشون على الحوالات الخارجية

قدر الباحث الاقتصادي السوري، عمار يوسف، عدد السوريين الذين يعيشون على الحوالات الخارجية، في ظل صعوبة العيش وتردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا.

وأكد الباحث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن نسبة السوريين الذين يعتاشون من الحوالات الخارجية وصلت إلى 70%، موضحا: ” قد يرسل المغترب السوري حوالة مالية إلى أسرته المكونة من سبعة أشخاص على سبيل المثال”.

ولفت إلى أن هذه الحوالات ليست بمبالغ ضخمة إذ أن متوسط قيمة الحوالة الواحدة لا يتجاوز مئتي يورو بالحد الأقصى. وقال يوسف إن غالبية الحوالات تصل بطرق غير نظامية عن طريق المعارف، عازيا ذلك إلى أن الفرق بين سعر صرف الدولار الحكومي وسعره بالسوق السوداء يصل إلى حوالي 20%، وهذه النسبة يعتبرها المواطن أنها من حقه.

وأشار يوسف إلى أن تدني الحد الأدنى للرواتب الذي لا يتجاوز 70 ألف ليرة (أي ما قيمته ثلاثة كيلوات من اللحوم الحمراء)، يعد سببا أساسيا لاحتياج المواطن السوري إلى هذه المساعدات الخارجية.

وعن حجم حوالات المغتربين التي تصل سوريا يوميا، يشير مسؤول في شركة للحوالات بدمشق إلى أن “سوريا يصلها يوميا ما يزيد عن 5 ملايين دولار، كحوالات من المغتربين”.

ولفت إلى أن أكثر الدول التي يتم استلام حوالات منها هي ألمانيا والسويد وهولندا وتركيا، والعراق والإمارات.

وأشار المسؤول، الذي أصدرت الحكومة السورية قبل نحو 5 أشهر قرارا بإغلاق شركته مع 12 شركة أخرى للحولات الخارجية، إلى أن قرار الحكومة عاد بالضرر على المواطنين أنفسهم.

وأضاف، أن المواطن حاليا، ينتظر أمام باب مكتب الحوالات أكثر من 8 ساعات حتى يحصل على حوالته، في الوقت الذي تمتلك بعض الشركات التي تم إغلاقها عشرات الفروع في كافة المحافظات.

المصدر: روسيا اليوم

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