خروج عيار ناري من سلاح أثناء تنظيفه يودي بحياة شاب بريف دير الزور

محافظة دير الزور: فارق شاب حياته في إحدى مشافي الحسكة إثر تعرضه لعيار ناري خرج من سلاح كان بحوزته أثناء تنظيفه في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وتكثر حوادث القتل الخطأ والرصاص العشوائي ضمن مناطق “قسد”، نتيجة انتشار فوضى السلاح والفلتان الأمني، الأمر الذي يودي بحياة الكثير من المواطنين غالبيتهم أطفال.

وأشار المرصد السوري في 3 كانون الثاني الجاري إلى أن طفل 14 عاماً فارق حياته، إثر تعرضه لعيار ناري خرج عن طريق الخطأ من سلاح والده أثناء لعبه به، وذلك في مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.