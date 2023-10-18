خروج مظاهرات غاضبة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة في الرقة وريفي درعا ودير الزور

شارك العشرات من أبناء بلدة حوايج بومصعة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الغربي، بمظاهرة شعبية غاضبة نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنديداً بالمجزرة المروعة التي اركبتها إسرائيل أمس بعد قصف مشفى را ضحيتها أكثر من 500 شهيد، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات “كلنا غزة” و”مع غزة” رافعين العلم الفلسطيني.

كما خرجت مظاهرة شعبية أخرى في شارع تل أبيض بمدينة الرقة رفع فيها المتظاهرون العلم الفلسطيني وهتفوا شعارات منددة بالصمت الدولي عن قضية الشعب الفلسطيني والإبادة التي تتعرض لها غزة على يد إسرائيل

وفي السياق، خرج العشرات من المواطنين في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي بمظاهرة للتضامن مع غزة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على المدنيين، مطالبين الدول العربية والمجتمع الدولي بالوقوف في وجه إسرائيل وتعدياتها المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، تجمع المئات من سكان إدلب وأريافها، وسكان عفرين وإعزاز والأتارب بريف حلب في مظاهرات مسائية حاشدة تضامنا مع أهالي غزة المنكوبة، الذين ترتكب بحقهم المجازر بنيران إسرائيلية.

وندد المتظاهرون بالأنظمة العربية الحاكمة، ومواقف كل من سورية ومصر وطهران ووجهوا دعوات لأهالي غزة للصمود في وجه هذه الهجمة الشرسة التي شنتها إسرائيل بعد استهداف مشافي في غزة راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم العديد من الأطفال.

وأثارت المواقف الغربية الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة تساؤلات كثيرة عن أسباب هذا الدعم العلني غير المسبوق، في حين انتقدت المواقف العربية بسبب الصمت.