خروج مظاهرات في مناطق شرقي دير الزور تطالب “التحالف الدولي” بالكشف عن هوية قتلة خال “شيخ عشيرة العكيدات”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج مظاهرات في كل من بلدتي الشحيل وذيبان وقرية الحوايج، الواقعة جميعها ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” بريف دير الزور الشرقي، حيث طالبت المتظاهرون “التحالف الدولي” بالكشف عن هوية قتلة “الشيخ مطشر حمود الهفل” خال شيخ عشيرة العكيدات الذي قتل يوم أمس الأول، كما قام المتظاهرون بقطع الطرقات وإشعال الإطارات المطاطية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن قرية الحوايج شهدت تبادل لإطلاق النار بين مسلحين من المتظاهرين وعناصر من “قسد”، ما أدى لسقوط جرحى بين الطرفين، عقب ذلك انسحبت قوات سوريا الديمقراطية من المدرسة التي تتخذها مقراً عسكرياً لها في قرية الحوايج.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، توجه جديد بنشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وهو استهداف وجهاء وشيوخ عشائر، حيث عمد مسلحون إلى استهداف سيارة يستقلها وجهاء من عشيرة “العكيدات” بالأسلحة الرشاشة، عند أطراف قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى لمقتل السائق وخال شيخ عشيرة العكيدات بالإضافة لإصابة شقيق شيخ العشيرة بجراح، يذكر أن الاستهداف جرى ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، بينما جرى إسعاف المصابين إلى مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة النظام السوري وحلفائه.