خروج 21 عائلة من أبناء دير الزور من “دويلة الهول” ضمن مبادرة “مسد” لإفراغ المخيم من السوريين

خرجت اليوم دفعة جديدة من العائلات المحتجزة في “دويلة الهول” شرقي الحسكة، ضمن المبادرة التي أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” لإفراغ المخيم من السوريين، حيث غادر 67 شخصاً ضمن 21 عائلة من أبناء محافظة دير الزور ممن كانوا يسكنون في منطقة الجزيرة شمال شرقي سورية.

ولا تزال إدارة مخيم “الهول” في ريف الحسكة، تتجهز لإخراج 300 شخص من المتواجدين في المخيم، جلهم من أبناء ريف حلب، وفق ما أفادت به مصادر المرصد السوري في 15 ديسمبر/كانون الأول.

ونشر المرصد السوري في 10 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، أن إدارة مخيم “الهول” وبمبادرة مجلس سوريا الديمقراطية، أخرجت “105” عوائل أي ما يعادل نحو “350” شخص من المتواجدين في مخيم “الهول” بريف الحسكة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن غالبية العوائل، هم من أبناء مدينة الطبقة ومناطق أُخرى من محافظة الرقة.

ونشر المرصد السوري، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أن 90 عائلة من مخيم الهول في أقصى ريف الحسكة الشرقي، تحت إشراف “الإدارة الذاتية”، وتتألف العائلات مما يزيد عن 350 شخصاً، من أهالي مدينة دير الزور وريفها، وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، بأن عشرات العائلات حزمت أمتعتها قرب المدخل الرئيسي لـ”دويلة الهول”، استعداداً للمغادرة.

وافتتحت إدارة المخيم عدة مكاتب لتسجيل أسماء الأسر الراغبة بالخروج، بعد تقديم إثباتات تؤكد أنهم من أبناء المنطقة التي يرغبون بالذهاب إليها.