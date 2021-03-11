خروقات اعتيادية تشهدها منطقة “خفض التصعيد” عبر قصف صاروخي متجدد جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس وصباح اليوم، تجدد القصف البري ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استهدفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وسفوهن وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي، وهي أماكن باتت مستهدفة بشكل يومي، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام على جبهات التماس في جبل الزاوية جنوبي إدلب أيضاً.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى أن الفصائل استهدفت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وقصفت قوات النظام المتمركزة بسهل الغاب، قرى وبلدات كفرعويد وسفوهن ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بريف حماة الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.