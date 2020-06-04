خروقات قوات النظام تودي بحياة طفل في ريف إدلب.. والطائرات الروسية تعاود تحليقها في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل في بلدة آفس شرق إدلب متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف عناصر قوات النظام المتمركزة في مدينة سراقب لحصادة كان بقربها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استهداف قوات النظام والمسلحين الموالين لها حصادة زراعية بالقرب من قرية آفس في ريف إدلب الشرقي، ما تسبب باشتعال النيران في المحاصيل الزراعية وتدمير الحصادة.

ورصد المرصد السوري تحليق طائرة حربية روسية في أجواء ريفي إدلب وحلب، تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس وفجر اليوم إلى تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن ومحيط البارة ومزرعة الحلوبة الواقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

يأتي ذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 91 على التوالي.