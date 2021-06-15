خسائر بشرية بانفجار سيارة ملغمة بريف عفرين شمال غربي حلب

محافظة حلب: انفجرت سيارة ملغمة على مفرق قرية كفر جنة – عفرين ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، مما أدى إلى مقتل شخص كحصيلة أولية، وإصابة نحو 4 آخرين، دون معرفة هوية القتيل إذا ما كان عسكري أم مدني حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد في 8 يونيو/حزيران، من مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي، انفجار ضرب مدينة عفرين صباح اليوم الثلاثاء، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة في حي المحمودية ضمن المدينة، الأمر الذي أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.