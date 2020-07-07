خسائر بشرية جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض شمال الرقة

سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة “تل أبيض” الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن مناطق “نبع السلام”.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الانفجار وقع عند ساحة الفرن في المدينة، قرب مبنى “الأمن الجنائي” الذي تتخذه الفصائل الموالية لتركيا مقرا لها، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل كحصيلة أولية، بالإضافة لوقوع عدد من الجرحى.

وكان المرصد السوري أشار في 23 من شهر يونيو المنصرم، بأن عدد القتلى جراء انفجار آلية مفخخة في “تل حلف”، ارتفع إلى 8 بينهم 3 مدنيين.

كما أصيب 15 آخرين بجروح متفاوتة، غالبيتهم من الفصائل الموالية لتركيا، تم نقل بعضهم إلى المشافي التركية والآخرين إلى مشفى رأس العين في مناطق “نبع السلام”.