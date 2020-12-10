المرصد السوري لحقوق الانسان


خسائر بشرية جراء عراك مسلح بين عائلتين في مخيم أطمة عند الحدود مع لواء إسكندرون شمالي إدلب

 

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري، أن اشتباك مسلح اندلع بين عائلتين في مخيم أطمة الذي يأوي نازحين عند الحدود مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، ووفقا لمصادر المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات عن مقتل شاب من إحدى العوائل المتقاتلة فيما بينها، ووقوع جريحين، ويشهد مخيم “أطمة” حالة من التوتر والخوف لدى الأهالي بسبب الرصاص الطائش الذي أصاب بعض الخيم، بالإضافة إلى التهديد والوعيد بين العائلتين، مما يرجح عودة الاشتباكات داخل المخيم.

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