خسائر بشرية في اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة والقوات الكردية المنتشرة شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استمرت الاشتباكات على محور مرعناز بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جانب، والقوات الكردية المنتشرة في تلك المنطقة من جانب آخر، إلى ما بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدافات متبادلة بين الطرفين، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أُخرى على محاور مرعناز وكفر خاشر في محيط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.