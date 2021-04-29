خسائر بشرية في اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، باندلاع اشتباكات عنيفة منتصف ليل أمس، على محور كفركلبين وكفرخاشر جنوب مدينة اعزاز، بريف حلب الشمالي، بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لأنقرة من جهة أخرى، ترافقت مع استهدافات متبادلة بين الطرفين واستمرت الاشتباكات حتى ما بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، وخلفت خسائر بشرية، حيث قتل عنصر من فصيل الجبهة الشامية وأصيب 4 آخرين من الفصائل بجراح، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف القوات الكردية.

وكان المرصد السوري وثق في 27 آذار الفائت، مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا، وجرح اثنين آخرين، بعملية تسلل ناجحة نفذتها القوات الكردية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت استهدفت إحدى النقاط العسكرية في محور كفرخاشر جنوب مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.