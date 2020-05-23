خسائر بشرية في اقتتال مسلح بين أبناء تل رفعت و”الجبهة الشامية” شمال مدينة حلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن بلدة سجو الواقعة بريف حلب الشمالي، تشهد اقتتال مسلح بين مجموعة مسلحة من أبناء “تل رفعت” من جهة، و “الجبهة الشامية” من جهة أُخرى، لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، أسفر القتال المسلح عن مقتل شاب من أبناء تل رفعت ووقوع جرحى من كلا الطرفين، تزامناً مع توتر تشهده بلدة سجو واستقدام “الجبهة الشامية” لتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

ورصد المرصد السوري في 16 أيار / مايو، اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين مقاتلين ينحدرون من مدينة تل رفعت، وبين المكتب الأمني في معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا في مدينة اعزاز شمال حلب، دون معرفة أسباب الاقتتال، حيث يشهد المعبر لليوم الثاني على التوالي اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا.