خسائر بشرية في انفجار جديد ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في الريف الحلبي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار قرية سجو الواقعة بالقرب من مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي والتي تخضع لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم الأربعاء بباص تابع لـ “شرطة اعزاز”، ما أدى لسقوط جرحى بحالات متفاوتة، وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن مسلحين مجهولين اغتالوا شخصا مجهول الهوية، على طريق كفرغان-كفرشوس شرق مدينة اعزاز الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

كما رصد المرصد السوري يوم أمس أيضاً، محاولة اغتيال ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بالريف الحلبي، حيث أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه عنصر من “الشرطة العسكرية” في قرية الكندرلية بريف مدينة الباب شمال شرق حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.