خسائر بشرية في صفوف قوات النظام بالتزامن مع اشتباكات متبادلة على محاور ريف إدلب الجنوبي 

تمكنت الفصائل من قتل عنصر وإصابة آخر من قوات النظام، قنصا على محور قرية الرويحة بريف إدلب.

على صعيد متصل، دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، مساء اليوم، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، على محور قرية الفطيرة بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، بلدة الزيارة وقرى السرمانية ودوير الأكراد والعنكاوي والقاهرة في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة، وجددت قوات النظام قصفها البري على قرى الفطيرة وسفوهن بريف إدلب تزامنا مع استهداف الفصائل لنقاط تتمركز فيها قوات النظام في سهل الغاب وريف إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور الدار الكبيرة في ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد، عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية أطلقتها قوات النظام، استهدفت ريف إدلب، في حين عمدت القوات التركية إلى قصف مواقع لقوات النظام على محاور ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب.