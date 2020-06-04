خسائر بشرية ومادية بالقصف الجوي الإسرائيلي على محيط مصياف بريف حماة الغربي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية مساء اليوم الخميس، استهدف مستودعات عسكرية ضمن “معامل الدفاع” الواقعة في منطقة الزاوي بريف مصياف غربي حماة، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية ومادية فادحة

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن 9 أشخاص على الأقل قتلوا بالقصف، هم 4 من الجنسية السورية لا يعلم فيما إذا كانوا من قوات النظام أو يعملون في صفوف القوات الإيرانية، و5 مجهولي الهوية حتى اللحظة، ولا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما تسببت الضربات الجوية الإسرائيلية التي جرت من الأجواء اللبنانية بتدمير مستودعات ذخيرة وأسلحة

يذكر أن المرصد السوري كان قد أشار منتصف أبريل/نيسان الفائت من العام 2019، إلى مقتل ما لا يقل عن 14 من الإيرانيين والمجموعات الموالية لها، هم 9 من جنسيات سورية وغير سورية مقيمين على الأراضي السورية، بينما الـ 5 الآخرين بينهم 3 إيرانيين على الأقل، قتلوا جميعاً جراء القصف الإسرائيلي الذي طال مدرسة المحاسبة في مدينة مصياف ومركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكر الطلائع في قرية الشيخ غضبان بريف مصياف