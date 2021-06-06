خسائر بشرية ومادية في نحو 100 قذيفة صاروخية ومدفعية أطلقتها قوات النظام على جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة “بوتين – أردوغان”، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على أرياف اللاذقية وحماة وإدلب، حيث استهدفت بأكثر من 95 قذيفة صاروخية ومدفعية منذ صباح اليوم، مناطق في مشون واحسم وبلشون والفطيرة وفليفل وبينين ومحيط البارة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي، والزيارة بسهل الغاب شمال غربي حماة، وكبانة في جبل الأكراد شمالي اللاذقية، وخلف القصف على مشون قتيلاً من الفصائل بالإضافة لوقوع جريح مدني في احسم، كما تسبب القصف المكثف على الزيارة باندلاع حرائق في محاصيل زراعية، إذ سقطت أكثر من 40 قذيفة على الزيارة فقط.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفًا صاروخيًا نفذته قوات النظام البرية على قرية أرنبا بريف إدلب الجنوبي، مما أسفر عن إصابة شخص وطفلة، تزامن ذلك مع استهداف قُرى وبلدات سرجة و معربليت والفطيرة بريف إدلب الجنوبي.