خشية من استهدافات جديدة.. القوات الأمريكية تستنفر في أكبر قاعدة عسكرية لها وتلغي دورات تدريبية لمقاتليها

محافظة دير الزور: تشهد القواعد العسكرية الأمريكية داخل الأراضي السورية، استنفارا عسكريا بشكل كبير، وسط حالة من التأهب، ولا سيما في أكبر قاعدة عسكرية لها في سورية وهي حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، بالتزامن مع إلغاء دورات تدريبية لمقاتليها، خشية من استهداف قواعدها من قبل الميليشيات التابعة لإيران في سوريا انتقاما لغزة.

وتعتبر قاعدتي التنف وحقل العمر النفطي من أكثر القواعد التي تعرضت للهجمات إيرانية وموالين لها، براً وجواً بالمسيرات، منذ تاريخ 19 تشرين الأول، ويأتي بعد ذلك قاعدتي الشدادي في ريف الحسكة وحقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور، في ظل استمرار الصراع بين الجانبين داخل سوريا.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، إلى أن الصراع الإيراني – الأميركي على الأراضي السورية ليس بجديد، والاستهدافات المتبادلة بين الطرفين كذلك أيضاً، لاسيما مع وجود القوات الأميركية بمناطق قريبة نسبياً على مناطق تواجد الميليشيات التابعة لإيران، لكن الأخيرة صعدت مؤخراً من استهدافها للقواعد الأميركية بشكل غير مسبوق إطلاقاً، عبر تنفيذها لما لا يقل عن 24 استهداف عبر البر بقذائف صاروخية وعبر الجو بالطيران المسيّر، مستهدفة 8 قواعد للأميركان في التنف ودير الزور.

والحسكة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 تشرين الأول و7 تشرين الثاني، أي خلال 19 يوماً، بينما كانت الميليشيات قد استهدفت القواعد الأميركية 7 مرات فقط على مدار العام السابق 2022، وهو ما يؤكد هذا التصعيد التي تدعي الميليشيات التابعة لإيران بأنه انتقاماً لغزة.