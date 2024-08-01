خلافات عائلية تدفع شاب للانتحار في قرية بريف منبج

محافظة حلب: فارق شاب يبلغ من العمر 18 عاما حياته، منتحرا، بعد شربه مادة سامة “مبيد أعشاب” نتيجة مشاكل عائلية مع أهله، في قرية تل أخضر بريف منبج في مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري.

ويعيش السوريون أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الضغوط النفسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأشار المرصد السوري في 1 تموز الجاري إلى أن شابة أنهت حياتها عبر رمي نفسها من الطابق العلوي في مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، بسبب خلاف مع زوجها.