خلافات على طرق تهريب تشعل عراك مسلح بين عشيرتين تابعتين لفصائل بـ “الجيش الوطني” في ريف مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان،اندلاع اشتباكات عنيفة بين عشيرة” المجادمة” التابعة لـ “حركة أحرار الشام” الإسلامية من جهة، و عشيرة “الشمر” التابعة لـ “الجبهة الشامية” من جهة أٌخرى في قريتي “التفريعة” و “السكرية” ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” بريف مدينة الباب شرقي حلب ، وذلك على خلفية خلافات قديمة تتعلق بخطوط التهريب إلى مناطق النظام.

وفي يوليو/حزيران المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات عسكرية تابعة لـ”الجبهة الشامية” من جهة، و”أحرار الشام” في قرية السكرية الكبيرة بريف مدينة الباب شرقي حلب، إثر خلافهم على طريق تهريب مع مناطق النظام، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري آن ذاك، فإن الاشتباكات أسفرت عن وقوع ثلاثة جرحى من فصيل “أحرار الشام” بالإضافة إحراق مقر لهم في المنطقة التي تشهد اشتباكات عنيفة.