خلافات قديمة تتجدد وتتطور لاشتباك مسلح بين عائلتين في إعزاز شمالي حلب

محافظة حلب: اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين آل حموش من جهة وآل حمدون من جهة أخرى في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي ضمن منطقة “درع الفرات” نتيجة خلافات بينهما تجددت اليوم بالقرب من جامع الحدادين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري أمس إلى اندلاع شجار بين مواطنين، في شارع زمزم وسط مدينة الباب ضمن منطقة عمليات ” درع الفرات” بريف حلب، في حين تطور لاشتباكات مسلحة، بين مواطنين ينحدرون من مدينة تادف من جهة، وآخرين من ” آل المعراوي”.