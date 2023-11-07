خلافاً على أجار محل.. أب يقتل إبنه ويلوذ بالفرار في ريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: قتل شاب على يد والده على خلفية مشاجرة بينهم، بسبب أجار محل مشترك، ولاذ بعدها الأب بالفرار إلى جهة مجهولة، في بلدة المحميدة بريف دير الزور الغربي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق 69 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 75 شخص بينهم 10 سيدات و8 أطفال، توزعوا على النحو التالي:

– 18 بينهم 5 سيدات و4 أطفال في الحسكة.

– 26 بينهم سيدة وطفلة في دير الزور

– 17 بينهم 3 سيدات وطفلان في الرقة.

– 10 بينهم سيدة في منبج.

– 4 بينهم طفل في عين العرب (كوباني)