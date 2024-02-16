خلافاً لتصريحاتها بعودة 625 ألف لاجئ سوري بشكل “طوعي”.. السلطات التركية تواصل عمليات الترحيل القسري بحق اللاجئين السوريين

لا تزال الحكومة التركية تزعم عودة آلاف اللاجئين السوريين من بلادها إلى سوريا بشكل طوعي دون إجبار أحد على العودة، رغم الكثير من المشاهد اليومية والشهادات والأخبار التي تؤكد وجود عمليات ترحيل قسرية تمارسها السلطات التركية بحق السوريين اللاجئين في عدة ولايات تركية، وصرح وزير الداخلية التركية “علي يرلي كايا” قائلاً: “إن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلدهم بشكل طوعي وصل إلى 625 ألف شخص، وأكد أن بلاده مستمرة في تقديم الخدمات للمناطق الآمنة في جرابلس وإعزاز والباب وغيرها” وذلك فقاَ لما نقل موقع كوزال المهتم بشؤون السوريين في تركيا.

وبشكل شبه يومي تجري عمليات ترحيل قسرية للاجئين السوريين في تركيا من عدة مناطق باتجاه الأراضي السورية بعد اعتقالهم وترحيلهم بحجة أنهم لا يحملون أوراق رسمية بالرغم من أن غالبيتهم يحملون بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك”، حيث يتم ترحيلهم باتجاه مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا ضمن مخيمات تفتقر بأبسط مقومات الحياة، ومنهم من يتم ترحيله باتجاه مناطق إدلب وريفها عبر معبر “باب الهوى”، ضمن مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”.

ويشكل الترحيل القسري عائقاً كبيراً ومعاناة بالنسبة لللاجئ السوري، حيث يتم ترحيله بينما تبقى عائلته داخل تركيا ما يعني تفرق شمل العائلات، فضلاً عن عدم وجود أماكن وبيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين في الوقت الراهن، بسبب الفلتان الأمني الكبير ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا والتي تسميها الحكومة التركية بالمناطق “الآمنة”، فضلاً عن انهيار الواقع المعيشي في هذه المناطق من ارتفاع في الأسعار وعدم توفر فرص عمل وشح المساعدات الإنسانية وتقاعس الجهات المعنية عن مد يد العون للنازحين والمهجرين في المخيمات وتحسين ظروفهم المعيشية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، يرصد بشكل مستمر حالات الترحيل القسرية التي تمارسها السلطات التركية، وكان آخرها أمس.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن عناصر الجندرما التركية أقدموا على تعذيب 15 سوريا في ولاية ماردين التركية، بعد أن جرى اعتقالتهم في وقت سابق.

واتهمت تركيا السوريين بإنتمائهم لعناصر “قسد”، ومن ثم جرى تسليمهم إلى الشرطة العسكرية ضمن منطقة “نبع السلام” بمدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، لتقوم الأخيرة بتعذيبهم وطلب فدية مالية قدرها 1500 دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهم.

ووفقاً للمعلومات التي صرح بها بعض المفرج عنهم لنشطاء المرصد السوري فإن سجن الشرطة العسكرية الذي أحتجروا بداخله سيء جداً وإن الكثر من المعتقلين صدرت بحقهم أحكام تصل بعضها إلى 10 سنوات بالإضافة إلى التعذيب الوحشي عبر الضرب والصعق الكهربائي والترهيب النفسي بكلاب بوليسبة مدربة، مؤكداً إن الفصيل الذي كان يجري عملية التحقيق مع المعتقلين هو فصيل “السلطان مراد” وإن العديد منا أفرج عنه بعد دفع المبالغ المالية ضخمة.

وفي 6 شباط الجاري، أوقفت قوات حرس الحدود التابعة لقوات سوريا الديمقراطية 7 أشخاص كانوا متواجدين قرب الحدود لدخول الأراضي التركية، وتم تسليمهم لقوى الامن الداخلي، للتأكد من هوياتهم، فيما إذا كانوا مطلوبين أو تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن هؤلاء سيتم إطلاق سراحهم، في حال لم يكون مطلوبين بعد تعهدهم بعدم الاقتراب من الحدود مرة أخرى لدخول تركيا بطرق التهريب.