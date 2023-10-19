خلاف عائلي ينتهي بمقتل مواطن على يد شقيقه في ريف دير الزور

محافظة دير الزور : قتل مواطن شقيقه الأصغر، عبر إطلاق الرصاص المباشر، إثر خلاف عائلي بسبب شجار بين أولاد الأخوين في بلدة أبو حمام في ريف ديرالزور الشرقي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة ” قسد”، حيث تطور الشجار لاشتباكات أودت بحياة أحدهما.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق 63 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 69 شخص بينهم 9 سيدات و8 أطفال، توزعوا على النحو التالي:

– 17 بينهم 4 سيدات و4 أطفال في الحسكة.

– 25 بينهم سيدة وطفلة في دير الزور

– 15 بينهم 3 سيدات وطفلان في الرقة.

– 9 بينهم سيدة في منبج.

– 4 بينهم طفل في عين العرب (كوباني)