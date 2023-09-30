خلاف عائلي ينهي حياة رجل على يد زوجته في محافظة ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: أقدمت امرأة على قتل زوجها الأربعيني بعدة عيارات نارية من بندقية حربية، نتيجة خلافات عائلية بينهما، في منزلهما بالغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات النظام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 162 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 181 شخص، هم: 41 سيدة، و120 رجل، و 20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

-26 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 20 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

– 23 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و16 رجل و4 سيدات

–14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 17 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و15 رجال وسيدتين

– 20 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و15 رجال.

– 11 جريمة في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و7 رجال

– 10 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و4 رجال

–16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين