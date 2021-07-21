خلاف على “أحقية حضانة طفل” بين رجل وعائلة طليقته يتسبب بمقتل وجرح 4 أشخاص قرب مدينة إدلب

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن رجل من أبناء بلدة سرمين الواقعة على بريف إدلب الشرقي، أطلق النار من سلاحه الفرد على أفراد من عائلة طليقته مما تسبب بمقتل ثلاثة من أفراد العائلة وإصابة شخص بجروح خطيرة، ووفقًا بمصادر المرصد السوري، فإن الخلاف سببه “أحقية حضانة الطفل” بعد طلاق الزوجين حيث ذهب أفراد من عائلة الزوج لأخذ الطفل من والدته، وعند رفض عائلتها إعطاء الطفل تطور الخلاف ليقدم والد الطفل على إطلاق النار على أفراد من عائلة طليقته، متسببًا بمقتل ا ثلاثة منهم وإصابة رابع بجروح خطيرة.