خلاف على إتاوات التهريب.. اشتباكات مسلحة بين “الفرقة الرابعة” و”الدفاع الوطني” بمدينة ديرالزور

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” من جهة، وعناصر من “الفرقة الرابعة” من جهة أخرى، في حي الجورة بمدينة دير الزور، إثر خلاف على الإتاوة التي تفرضها الأخيرة عبر حواجزها على مادة المحروقات التي يتم تهريبها من مناطق “قسد” إلى مناطق النظام، عبر معابر التهريب من بلدتي عياش و الزغير شامية في ريف ديرالزور الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 4 من شباط الجاري إلى مقتل عنصر من ميليشيا “أسود الشرقية” إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر الأخيرة من جهة، وعناصر دورية تابعة للأمن الجنائي التابع للنظام بعد محاصرتها مجموعة مسلحة من تجار ومروجي المواد المخدرة، حيث استمرت الاشتباكات لمدة ساعة مع نشر نقاط أمنية وإغلاق كافة الطرق في مداخل ومخارج حي الجبيلية بمدينة دير الزور، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميلشيات الموالية الإيرانية.