خلاف على الميراث يودي بحياة شاب على يد والده في حمص

خلاف على الميراث يودي بحياة شاب على يد والده في حمص

محافظة حمص: أقدم مواطن ثمانيني على قتل ابنه البالغ من العمر 39 عاما رميا بالرصاص المباشر من سلاحه الشخصي، بسبب خلافات عائلية بينهما على الميراث في قرية فاحل بريف حمص.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني وارتفاع معدل الجرائم ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 159 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 177 شخص، هم: 40 سيدة، و117 رجل، و 20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 25 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 19 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

– 23 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و16 رجل و4 سيدات

–14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 16 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و14 رجال وسيدة

– 20 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و15 رجال.

– 11 جريمة في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و7 رجال

– 10 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و4 رجال

–15 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و14 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين