خلاف على تجارة المخدرات يشعل فتيل اشتباكات بين مجموعات من الفصائل الموالية لتركيا بريف إعزاز

خلاف على تجارة المخدرات يشعل فتيل اشتباكات بين مجموعات من الفصائل الموالية لتركيا بريف إعزاز

محافظة حلب: دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعتين من الجبهة الشامية، نتيجة خلافات حول التهريب والإتجار بالمخدرات.

وداهمت إحدى المجموعات بمساندة الشرطة العسكرية المجموعة الأخرى لتصفية حسابات بينهم والتخلص من المدعو عدي سجو، في بلدة سجو بريف إعزاز شمالي حلب، أسفرت الاشتباكات عن إصابة عنصر، وسط استنفار أمني مكثف للشرطة العسكرية والجبهة الشامية، وحالة من التوتر والخوف بين المدنيين جراء الاشتباكات.

وتشهد منطقة “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، انتشارا للفوضى والفلتان الأمني في ظل غياب القانون والمحاسبة.

وأشار المرصد السوري في 8 أيار الجاري إلى أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دارت بين عناصر من الشرطة العسكرية ومهربين على الحدود السورية – التركية في مدينة جرابلس، ما أدى لإصابة مهرب برصاصة في ظهره، وتم القبض عليه ونقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.