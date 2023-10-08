خلاف على حدود قطعة أرض يشعل خلافا يودي بحياة مواطن في ريف إدلب

محافظة إدلب: قتل شاب إثر مشاجرة مع شاب آخر، تطورت إلى استخدام السلاح، بسبب خلاف على حدود قطعة أرض، في قرية بسامس بجبل الزاوية جنوب إدلب، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، فيما فر القاتل هاربا إلى جهة مجهولة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد رصد ووثق منذ مطلع العام 2023، 44 حادثة تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها، أسفرت تلك الاستهدافات والحوادث عن سقوط 47 قتيلا، هم: 32 من المدنيين بينهم 4 سيدات و3 أطفال، و6 من هيئة تحرير الشام، و8 مجهولي الهوية و1 مهاجر من أصول أوزبكية.