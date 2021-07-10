خلاف على “ربطة خبز” ينهي حياة شخص في ريف دمشق الغربي 

محافظة ريف دمشق: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، جريمة قتل وقعت في بلدة زاكية بريف دمشق الغربي، حيث أقدم شخص يحمل مسدس حربي على إطلاق النار تجاه معتمد لبيع الخبز ينحدر من محافظة حلب، مما أدى إلى مقتل معتمد توزيع الخبز وإصابة نجله البالغ من العمر 17 عامًا، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الخلاف دار بين معتمد الخبز والمواطن على أحقية حصول المواطن على ربطة خبز إضافة، ليندلع عراك بالأيدي بين المواطن والمعتمد وينتهي برصاصة في صدر المعتمد ويفارق الحياة بعدها، كما تمكن القاتل من الهروب قبل وصول دوريات الأمن والشرطة إلى مكان الحادثة.

الجدير ذكره أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاتزال تشهد أزمات معيشية خانقة، من نقص المحروقات والخبز وانقطاع الكهرباء والمياه فضلًا عن أزمة الخبز المستمرة إلى يومنا هذا، دون وجود أي حلول من قِبل حكومة النظام.