خلاف على سرقة محصول الزيتون يتسبب بوقوع قتال مسلح بين فصيلين موالين لتركيا في ريف عفرين

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع قتال مسلح بين فصيل “السلطان مُراد” من جهة، وفصيل “ملك شاه” من جهة أُخرى في ناحية شران بريف عفرين شمالي غرب حلب، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن طرفي القتال استخدما الرشاشات الثقيلة خلال الاشتباكات التي اندلعت بينهم على خلفية خلافهم على سرقة حقل زيتون، الأمر الذي أدى لتضرر عدد من منازل المدنيين نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي.

وفي الـ 12 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن فتاة أُصيبت بطلق ناري في منطقة الفخذ أثناء تصديها لمحاولة اختطافها من قبل قيادي في الجبهة الشامية “يدعى” “ي. ب”، بقوة السلاح في مدينة عفرين، حيث جرى نقل الفتاة إلى المشفى العسكري في عفرين، دون معرفة أسباب ودوافع محاولة الاختطاف.

يأتي ذلك في ظل الانتهاكات المتواصلة من قِبل قادة وعناصر فصائل ما يسمى “الجيش الوطني” الموالي لتركيا ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتهم.