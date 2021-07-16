المرصد السوري لحقوق الانسان


FILE - This file picture taken Tuesday, Feb. 14, 2017, shows an overview of the informal Rukban camp, between the Jordan and Syria borders. The United Nations’ children agency says on Wednesday, Oct. 10, 2018 that two children have died in a desert camp for displaced people along the Syria-Jordan border. The agency says a 5-day-old boy and a 4-month-old girl died in the squalid Rukban camp, which houses over 40,000 people. (AP Photo/ Raad Adayleh, File)

خلاف على سيارة مياه في “مخيم الركبان” يودي بحياة 5 مواطنين عند مثلث الحدود العراقية-السورية-الأردنية

 

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلافًا بين قاطني مخيم الركبان “المنسي”، بسبب سيارة، سرعان ما تطور الخلاف إلى اشتباكات بالأسلحة، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين جراح بعضهم خطيرة، وينحدر غالبية المتقاتلين من عائلتين من أبناء بلدة مهين بريف حمص النازحين إلى مخيم الركبان. 
ويشهد مخيم الركبان الواقع في البادية السورية عند مثلث الحدود العراقية-السورية-الأردنية، والذي يضم نحو 11 ألف نازح، ارتفاعًا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية نتيجة لإغلاق الطريق الوحيد لمخيم الركبان، مما زاد من معاناة النازحين السوريين الذين فضلوا البقاء في المخيم فضلا عن العودة إلى مناطق سيطرة النظام والخوف من الاعتقال، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، والمتواجدين في المخيم، فإن المواد الغذائية تصل إلى المخيم عن طريق المهربين والمستفيدين مقابل مبالغ طائلة، ويضاف إلى تلك المعاناة، مخاوف قاطني مخيم الركبان على الأطفال  بسبب انتشار الحشرات والعقارب والحيوانات الزاحفة مثل الأفاعي مع ندرة الأدوية المضادة للسم، حيث يتم تسجيل إصابات يومية لأطفال تعرضوا للسعات العقارب المنتشرة في الصحراء، بالإضافة إلى المعاناة في تأمين المياه وارتفاع أسعارها نتيجة لزيادة الاستهلاك عليها بسبب.
مصادر المرصد السوري في المخيم أفادت بتأزم الأوضاع هناك على مختلف الأصعدة، لاسيما الواقع الطبي، في ظل الإغلاق المتواصل من قبل الحكومة الأردنية لنقطة “عون” الطبية بسبب جائحة كورونا، وافتقار المخيم للأطباء والطواقم الطبية، كل هذا ومازال المجتمع الدولي يتعامى عن 11 ألف مواطن سوري يعانون الأمرين في عرض الصحراء.

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