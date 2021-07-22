خلاف على طريق التهريب مع مناطق النظام بريف مدينة الباب يشعل اشتباكات عنيفة بين فصيلي “الجبهة الشامية” و”أحرار الشام”

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات عسكرية تابعة ل”الجبهة الشامية” من جهة، و”أحرار الشام” في قرية السكرية الكبيرة بريف مدينة الباب شرقي حلب، إثر خلافهم على طريق تهريب مع مناطق النظام، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات عن وقوع ثلاثة جرحى من فصيل “أحرار الشام” بالإضافة إحراق مقر لهم في المنطقة التي تشهد اشتباكات عنيفة.

وفي 7 يوليو/الجاري، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق اندلاع اشتباكات عنيفة بين لواء شمر التابع لـ”فرقة الحمزة” من جهة، و”الجبهة الشامية وحركة أحرار الشام” الإسلامية من جهة أُخرى في منطقة السكرية الواقعة قرب مدينة الباب شرقي حلب، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الاشتباكات سببها خلافات بين الفصائل على فتح طريق للتهريب نحو مناطق النظام من المنطقة.