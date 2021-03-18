خلاف على “طوابير” محطات الوقود ينهي حياة شخص ويصيب آخر في محافظة السويداء

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل شخص من أبناء قرية تعلة بريف السويداء، وأصيب آخر، في إطلاق نار جرى على محطة وقود في قرية الهيات بريف السويداء، نتيجة خلاف مع عدة شبان تطور إلى عراك بالأيدي ثم استخدم خلاله الأسلحة النارية، فيما لاذ القاتل بالفرار إلى جهة مجهولة، وسط توتر كبير في القرية، وقلق الأهالي من اندلاع اشتباكات بالأسلحة في ظل انتشارها بأيدي المواطنين.

وتعاني المناطق السورية التي تسيطر عليها قوات النظام من أزمة محروقات خانقة، وتزايدًا في ظاهرة الطوابير على محطات الوقود وغيرها من المواد الأساسية التي تسعى حكومة النظام السوري إلى توفيرها بطريقة البطاقة الذكية عبر المؤسسات التابعة لها.

وتشهد جميع مناطق الجنوب السوري استمرارًا بالانفلات الأمني وحالة من الفوضى، حيث كانت مصادر المرصد السوري قد أفادت، في 13 آذار، بأن مسلحين مجهولين اعترضوا مُزارعًا في بلدة الخربا غربي السويداء، بهدف سلبه دراجته النارية، وعندما حاول مقاومتهم، أطلقوا النار عليه واردوه قتيلًا، وفي سياق متصل، اختطف مسلحون مجهولون مواطنًا يعمل في حراسة إحدى المزارع في قرية “الدارة” غربي السويداء، واقتادوه إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب ودوافع الخطف.