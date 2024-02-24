خلاف على قسمة أرض يشعل فتيل اشتباكات بين عائلتين في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب 3 أشخاص بجروح، جراء اقتتال عشائري مسلح بين عائلتين في قرية حمّار العِلي في ريف ديرالزور الغربي، بسبب خلاف على قسمة أرض زراعية، ونقل المصابين إلى مستشفى الكسرة للعلاج.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 10 اقتتالات، أسفرت عن مقتل 5 و إصابة 16 أشخاص بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 7 اقتتالات في دير الزور أسفرت عن إصابة 14 أشخاص بجراح

– 2 اقتتال في الرقة أسفر عن مقتل 5 أشخاص

– اقتتال في حلب أسفر عن إصابة شخصين