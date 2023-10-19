خلاف على قطعة أرض يشعل اشتباك يودي بحياة شخص في ريف دير الزور الشمالي

محافظة ديرالزور: قتل شخص، وأصيب آخر بجروح خطيرة، إثر مشاجرة بينهما تطورت لاشتباك، نتيجة خلاف على ملكية قطعة أرض، في قرية الحجنة في ريف ديرالزور الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق 62 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 68 شخص بينهم 9 سيدات و8 أطفال، توزعوا على النحو التالي:

– 17 بينهم 4 سيدات و4 أطفال في الحسكة.

– 23 بينهم سيدة وطفلة في دير الزور

– 15 بينهم 3 سيدات وطفلان في الرقة.

– 9 بينهم سيدة في منبج.

– 4 بينهم طفل في عين العرب (كوباني)