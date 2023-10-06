خلاف ينتهي بمقتل مواطن بريف درعا الشرقي

محافظة درعا: أقدم مواطن على قتل مواطن آخر في بلدة خربة غزالة في الريف الشرقي من محافظة درعا، جراء خلافات ومشاجرة بينهما، دون معرفة الأسباب الحقيقية للمشاجرة.

يشار بأن القتيل من قرية الكتيبة الواقعة بالقرب من بلدة خربة غزالة بريف درعا الشرقي.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 163 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 183 شخص، هم: 42 سيدة، و121 رجل، و 20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 26 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 20 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

– 23 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و16 رجل و4 سيدات

–14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 17 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و15 رجال و3 سيدات

– 21 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و17 رجال.

– 11 جريمة في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و7 رجال

– 10 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و4 رجال

–16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين