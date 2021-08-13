خلال آب الجاري.. “قسد” تنفذ 3 عمليات أمنية مدعومة من “التحالف الدولي” تستهدف عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: ألقت قوات سوريا الديمقراطيّة برفقة “التحالف الدولي” على قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال عملية إنزال جوي على منزله في بلدة أبو خشب بريف دير الزور الشمالي.

ووفقًا لمصادر أمنية فإن القيادي كان يعمل على الترويج للتنظيم وأفكاره إعلاميًا، ويسهل تنقل عناصر التنظيم في المنطقة، بالإضافة لامتلاكه أسلحة وذخائر.

ليرتفع عدد العمليات الأمنية بدعم من “التحالف الدولي” ضد عناصر التنظيم إلى 3 في ريف دير الزور، منذ مطلع شهر آب الجاري.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 5 آب الجاري، مداهمة قوات “التدخل السريع” ضمن قوات سوريا الديمقراطية، منزلاً في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، بدعم من طيران “التحالف الدولي”، حيث جرى اعتقال شخص من تنظيم “الدولة الإسلامية” ومصادرة أسلحة كانت بحوزته.

وأشار المرصد السوري مطلع الشهر الجاري، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات “التحالف الدولي” شنت حملة تفتيش ومداهمات في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي، اعتقلت خلالها أربعة شبان بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”.