خلال أسبوع واحد.. استشهاد 7 مدنيين أثناء قطاف محصول التين في ريف إدلب جراء انفجار ألغام وقذائف قوات النظام

استشهد 3 مدنيين بينهم طفل، اليوم، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية بالقرب بلدة كنصفرة في ريف إدلب، أثناء عملهم في قطاف محصول التين.

وتعد ثمار التين في مناطق ريف إدلب وجبل الزاوية من أجود الأنواع، وتباع بأسعار مقبولة، حيث يجفف للتصدير إلى المناطق المجاورة، بسعر يزيد عن 2 دولار أمريكي للكيلو الواحد.

ويخاطر الأهالي للوصول إلى المناطق العسكرية وخطوط التماس مع قوات النظام، ما يعرض حياتهم لمخاطر القصف والألغام المتقدمة هناك.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، صباح اليوم الجمعة، استشهاد مدنيين اثنين، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على أطراف بلدة الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، حيث استهدف القصف عمال يعملون في قطاف محصول التين.

كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 14 آب/أغسطس، مقتل شخصين اثنين وإصابة آخر بجراح، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب السورية في أرض زراعية ضمن بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي، أثناء قطفهم محصول التين.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 338 شخصا، بينهم 66 مواطنة و100 طفلا.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.