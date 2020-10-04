خلال أقل من 24 ساعة.. القوات التركية تدفع بنحو 160 آلية وشاحنة محملة بتعزيزات عسكرية ولوجستية نحو منطقة “خفض التصعيد”

تواصل القوات التركية الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية واللوجستية نحو مواقعها ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث تصاعدت عملية دخول الأرتال التركية بشكل كبير جداً خلال الأيام القليلة الفائتة، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري خلال الـ 24 ساعة الفائتة، ارتفاع تعداد الآليات والشاحنات التركية التي دخلت الأراضي السورية إلى 160 على الأقل، دخلت جميعها على 7 دفعات عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، واتجهت نحو النقاط التركية في منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6970 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10305 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.