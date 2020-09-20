خلال أقل من 60 دقيقة.. سرب من الطائرات الروسية يشن 22 غارة جوية على مناطق غرب وشمال غرب مدينة إدلب

يتواصل القصف الجوي الروسي المكثف على محافظة إدلب، حيث نفذ سرب من الطائرات الحربية الروسية أكثر من 22 غارة جوية على مناطق في محيط مدينة إدلب الغربية ومنطقة عرب سعيد ومحيط بلدة باتنتا شمال غرب إدلب، وسط استمرار تحليق الطائرات في الأجواء، يذكر أن المناطق المستهدفة يتواجد فيها معسكرات ومقرات لهيئة تحرير الشام ومجموعات جهادية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية.

ورصد المرصد السوري قبل قليل، تحليق لسرب من المقاتلات الروسية في أجواء محافظة إدلب، وشنها لغارات جوية على المنطقة الغربية لمدينة إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.