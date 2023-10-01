خلال أيلول.. 23 جريمة ارتكبت بشكل متعمد في مناطق النظام راح ضحيتها نحو 30 شخصاُ بينهم سيدات وأطفال

لا تزال تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام في مختلف المحافظات حوادث تندرج ضمن إطار الفوضى والفلتان الأمني، في ظل غياب القانون وعجز أجهزتها الأمنية عن ضبط الأمن، ما أفسح المجال أمام انتشار الجرائم بدوافع مختلفة، أبرزها بغرض السرقة وانتشار الفقر والبطالة والعنف الأسري والواقع المعيشي المتردي في معظم المناطق السورية، دون وجود محاسبة لمرتكبي الجرائم.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر أيلول، وقوع 23 جريمة، في مناطق متفرقة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميلشيات الموالية لها، راح ضحيتها 29 شخصاً، بينهم 11 سيدات، وطفلين، و16 رجل، وفيما يلي المحافظات التي ارتكبت فيها جرائم القتل كالتالي:

-2 جريمة في السويداء راح ضحيتها (2 رجل)

-4 جريمة في درعا راح ضحيتها (2 سيدو – 2 رجال)

-6 جريمة في دير الزور راح ضحيتها (5 رجل – 2 سيدة – 1 طفلة)

-1 جريمة في حلب راح ضحيتها (2 سيدة)

-4 جريمة بريف دمشق راح ضحيتها (2 سيدة – 1 طفل – 2 رجل)

-1 جريمة بريف اللاذقية (1 شاب)

-4 جريمة في حماة (3 رجل – 3 سيدة)

-1 جريمة في حمص راح ضحيتها (رجل)

ويجدد المرصد السوري تعهده بالالتزام في الاستمرار برصد وتوثيق الجرائم في عموم مناطق سورية، بالإضافة لنشر الإحصائيات عنها وعن الخسائر البشرية، من أجل وقف استمرار ارتكاب هذه الجرائم، وللعمل على توفير الأمن والاستقرار في المناطق السورية، وللحد من انتشار الجرائم التي تذهب ضحيتها المدنيين، ويدعو الجهات المسؤولة إلى ضرورة سن القوانين الرادعة للحد من حالات الفوضى والفلتان الأمني المنتشر.