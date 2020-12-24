خلال الاستهدافات وعمليات القنص.. الفصائل تقتل عنصرًا وتصيب آخرين من قوات النظام على محاور ريف إدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من قوات النظام، قنصًا برصاص الفصائل، على محور قرية البريج في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بصاروخ موجه، تجمعاً لعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور الدار الكبيرة جنوبي إدلب، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم

وقصفت قوات النظام قرى سفوهن والفطيرة وكفرعويد ومواقع أخرى في جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، إصابة مواطنين اثنين، ونفوق نحو 15 رأس من الأغنام، جراء استهداف قوات النظام لسيارة تقلهم بصاروخ موجه في محيط قرية غانية ضمن الريف الغربي لمحافظة إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، غارتين جويتين بالصواريخ الفراغية نفذتها الطائرات الروسية على مواقع الفصائل المتمركزة على تلال كبانة في جبل الأكراد شمالي اللاذقية، تزامناً مع قصف صاروخي نفذته فصائل “الفتح المبين” على مواقع قوات النظام المتمركزة على تلة الملك في جبل الأكراد، فيما شهدت محاور جبل الزاوية في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب قصفًا صاروخيًا متبادلًا بين الفصائل وقوات النظام.