خلال الساعات الفائتة.. تسجيل 100 مصاب بكورونا في مدينة حلب.. ووفاة 3 أشخاص بينهم عنصر من الكوادر الطبية

تشهد مدينة حلب وضواحيها تفشيا لفيروس “كورونا”، تزامنا مع سوء الأوضاع المعيشية، وقلة الخدمات الصحية في مراكز المدينة.

ووفقا للمصادر فإن نحو 100 حالة جديدة سجلت في مدينة حلب خلال الأيام والساعات الفائتة في أحياء صلاح الدين والأعظمية وسيف الدولة، توفى من هؤلاء 3 أشخاص بينهم ممرض يعمل في “مشفى ابن رشد” يوم أمس.

ووفقا لمصادر المرصد السوري الطبية، فإن الإصابات ارتفعت ضمن محافظة حلب بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، لتنضم إلى أكثر المحافظات تسجيلا للإصابات إلى جانب دمشق وريفها، في ظل الواقع الطبي الكارثي.

ووفقا لآخر إحصائيات المرصد السوري المستمدة من مصادر طبية موثوقة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، فإن أعداد المصابين بفيروس “كوفيد-19” بلغت نحو 5835 إصابة مؤكدة، تعافى منها 600 بينما توفي 477 شخص، وتتوزع الإصابات على مختلف المحافظات السورية إلا أن غالبية الإصابات والوفيات تتركز في كل من دمشق وريفها بشكل رئيسي.