خلال الشهر الأول من العام 2024.. مخلفات الحرب السورية تقتل وتصيب 25 مدنياً بينهم 22 طفلاً

خلال الشهر الأول من العام 2024.. مخلفات الحرب السورية تقتل وتصيب 25 مدنياً بينهم 22 طفلاً المرصد السوري يجدد مطالبه للجهات الدولية المعنية بضرورة العمل على إزالة مخلفات الحرب المنتشرة بكثرة ضمن الأراضي السورية

لاتزال مخلفات الحرب السورية، من ألغام وعبوات ناسفة وأجسام غير منفجرة، تواصل انفجارها بالمدنيين في مختلف المحافظات السورية باختلاف المناطق والقوى المسيطرة عليها، هذه المخلفات التي قامت بزراعتها تشكيلات عسكرية في مناطق سورية متفرقة، إبان العمليات العسكرية، تشكل هاجساً كبيراً للمواطنين السوريين الذين دائماً ما يقعون ضحية تلك العمليات والمخلفات التي تتركها خلفها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من دوره كمؤسسة حقوقية تابع ملف “المخلفات” ووثق خسائرها خلال شهر كانون الثاني/يناير من العام 2024، حيث استشهد 7 أطفال، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سورية، بالإضافة إلى إصابة 18 شخص آخر بجراح متفاوتة بينهم سيدة و15 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 5 أطفال وأصيب 11 بجراح بينهم سيدة و8 أطفال.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد طفلين وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح

أما التفاصيل الكاملة للشهداء والجرحى جراء انفجار مخلفات الحرب خلال شهر كانون الثاني فجاءت على النحو التالي:

– 1 كانون الثاني، أصيب 4 أطفال بجروح بليغة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، وذلك أثناء لعبهم في الأراضي ببلدة مظلوم على الجهة الشمالية الشرقية لمحافظة دير الزور، تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

– 2 كانون الثاني، أصيب طفل بجروح إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

– 4 كانون الثاني، فارق طفل حياته وأصيب اثنان معه إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بمجموعة أطفال خلال لعبهم في الأراضي بقرية خنيز شمال مدينة الرقة

– 7 كانون الثاني، فارق طفل حياته، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، وذلك خلال لعبه في إحدى أراضي قرية مظلوم بريف دير الزور الشمالي ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

– 9 كانون الثاني، استشهد طفلان وأصيبت طفلة بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، خلف مدرسة في حي الجورة بمدينة دير الزور، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وهما بحالة حرجة.

– 13 كانون الثاني، أصيب مواطن في العقد الرابع من العمر بجراح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مزارع قليب الثورة بريف سلمية شرقي حماة، حيث أسعف إلى مستشفى سلمية الوطني لتلقي العلاج.

– 15 كانون الثاني، أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عاماً بجراح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في حي العمال بمدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها

– 15 كانون الثاني، أصيب 4 أطفال بجروح طفيفة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات “التنظيم” أثناء لعبهم في مزرعة لأحد الأهالي في الجبل المطل على قرية الدلحة بريف الرقة الجنوبي

– 19 كانون الثاني، أصيب طفل بجروح بليغة، خلال عبثه بجسم متفجر من مخلفات لحرب بالقرب من منزل مهجور في بلدة أبو الحسن بريف دير الزور الشرقي، ضمن نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

– 25 كانون الثاني، استشهد طفل متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة الجرذي ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي.

– 25 كانون الثاني، استشهد طفلان أحدهما يبلغ من العمر ١٣ عاما والآخر ١٦ عاما، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب في بلدة اوتايا بريف دمشق الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

– 29 كانون الثاني، أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بجراح خطيرة، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة مراط بريف دير الزور الشمالي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

– 30 كانون الثاني، أصيبت سيدة في العقد الخامس من العمر مع طفلها ذو 13 عاماً بجروح، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء عبث الطفل باللغم بجانب منزله في مدينة العشارة بريف ديرالزور الشرقي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته للمنظمات الدولية المعنية، بضرورة العمل على إزالة تلك المخلفات من الأراضي السورية في ظل ما تشكله من مخاطر على حياة السكان كونها منتشرة بشكل كبير جداً، وتهدد حياة المواطنين بشكل يومي، لاسيما مع استمرار زرع العبوات والألغام من قبل كافة الأطراف العسكرية المتواجدة على التراب السوري.

كما يطالب المرصد السوري الجهات ذاتها، بضرورة وضع آليات لتوعية الأهالي والسكان من مخاطر مخلفات الحرب والدخول بأماكن مهجورة.